Доля просроченных микрозаймов сократилась до 32%

В первом квартале 2024 года долговая нагрузка клиентов микрофинансовых организаций сократилась. Доля займов с просрочкой больше 90 дней достигла показателей начала 2022 года и составила 32%.

80% займов компании выдают дистанционно. За год число МФО, которые работают в онлайне выросло на 23%.

«Крупные компании, которые начали работу недавно, сразу ориентировались на дистанционные услуги. На фоне этого объем займов, выданных в офисах организаций, и число таких офисов постепенно снижаются», — сказано на сайте ЦБ.

С января по март микрофинансовые организации выдали на 5,5% больше потребительских кредитов по сравнению в четвертым кварталом 2023 года. Больше половины заемщиков уже были клиентами МФО и банков.