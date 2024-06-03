При неуплате вывозных таможенных пошлин экспорт считается незаконным и ставку НДС 0% применять нельзя

Для подтверждения ставки НДС при экспорте нужно сдать электронный реестр, в котором указывают данные таможенной декларации. Если ее нет, то нет и ставки НДС 0%.

С 1 октября 2023 года вступило в силу постановление правительства от 21.09.2023 № 1538 со ставками вывозных таможенных пошлин.

Тем экспортерам, кто оперативно не среагировал на этот нормативный акт, таможенную декларацию признали неподанной.

Повторно ее сдать не получится. В итоге перемещение товаров через границу признается незаконным.

А раз так, отсутствует право на применение нулевой ставки НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.04.2024 № 03-07-08/33200 в ответ на запрос компании, которая подала декларацию в сентябре, а вывезла товары 1 октября.

Никаких замечаний от таможни не было, но потом декларацию признали неподанной.

Вышеназванное постановление правительства было опубликовано заранее, чтобы нивелировать возможные риски бизнеса, отмечает Минфин. Надо было своевременно принимать меры. Кто не успел, тот не имеет права на нулевую ставку.

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