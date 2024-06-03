Глава Минфина: люди не будут уклоняться от налогов при прогрессивном НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что жители страны не будут нарушать закон, чтобы избежать уплаты налогов при введении прогрессивной шкалы НДФЛ.
«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений — это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — сказал Силуанов в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Недавно мы писали, что правительство поддержало законопроект Минфина, в котором предлагается пересмотреть ступени налогообложения:
13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Комментарии1
смешно...