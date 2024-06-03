Глава Минфина: люди не будут уклоняться от налогов при прогрессивном НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что жители страны не будут нарушать закон, чтобы избежать уплаты налогов при введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений — это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — сказал Силуанов в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.