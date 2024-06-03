Кабмин снизит размер компенсации за незаконное использование товарных знаков

Чтобы компании не выплачивали компенсации за одно и то же нарушение, правительство предлагает принять законопроект, который снизит размер выплат.

В Госдуму внесли правительственный законопроект о снижении размера компенсации за незаконное использование товарных знаков, если нарушитель уже выплачивал ее в рамках аналогичного разбирательства.

Документ разработали во исполнение решения Конституционного суда для борьбы с неоднократным взысканием компенсаций за одно и то же нарушение.

Ст. 1515 ГК дополнят подпунктом, по которому можно снизить компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя была взыскная компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости тех же товаров.

«Законопроект обеспечит соблюдение единообразного подхода к определению размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, рассчитанного исходя из двукратной стоимости контрафактного товара, а также будет способствовать обеспечению баланса прав и законных интересов», — сказано в пояснительной записке.

Поправки предусматривают возможность суда отказать в возмещении ущерба, если выяснится, что правообладатели связаны между собой.