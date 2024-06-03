Глава РАН: проблема кадров связана с ЕГЭ и школьной подготовкой

Школьники и преподаватели все больше ориентированы на то, как подготовиться к ЕГЭ. Но пока что действующая система образования не использовала все механизмы, поэтому отменять единый экзамен было бы преждевременным решением.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что проблема кадров в отечественной науке связана со школьной программой, которая ориентирована на подготовку к ЕГЭ.

Ученый рассказал, что сейчас число учеников, которые сдают ЕГЭ по физике, в разы сократилось. Все больше школьников выбирают информатику. В августе 2023 года Минцифры заявило, что в IT-отрасли не хватает 500-700 тыс. человек. Специалисты нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли. Об этом пишет РБК.

«Идут разные дискуссии по поводу ЕГЭ, есть положительная, есть отрицательная сторона. Положительная состоит в том, что появилась работающая система, отрицательная — что у детей появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали угадывать. Но я пока считаю, что мы еще использовали не все механизмы для доработки этой системы, прежде чем приступать к полной ее ликвидации», — сказал Красников.

В 2024 году школьникам разрешили пересдать экзамен 4 и 5 июля, если результаты их не устроили.