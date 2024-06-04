⚡️ Итоги дня: бургеры подорожали на 58%, Telegram выпустил полезные обновления, а проливные дожди затопили Калининград

В Калининграде несколько улиц затопило из-за проливных дождей. Часть трамвайных маршрутов отменена, автобусы объезжают затопленные кварталы.

Telegram выпустил обновление с хештегами и цитатами, которые можно свернуть. Одна из новых функций — возможность отправлять сообщения с анимированными эффектами, которые будут проигрываться, когда человек открывает чат. Появились глобальные хештеги, которые значительно облегчают поиск сообщений во всех чатах.

Spotify добавили в российский магазин приложений RuStore. Версия музыкального сервиса Spotify, доступная на RuStore, идентична официальной.

В начале 2024-го продажи готового холодного кофе в банках выросли на 159,3%.

Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов за пять месяцев 2024 года стал богаче на 2,7 млрд долларов: на сегодняшний день его состояние составило 27,4 млрд долларов.

За пять лет бургеры с мясной котлетой подорожали на 58%. В первом квартале 2024 года средняя цена бургера с говядиной составила 304 рубля. В 2019 году его можно было купить за 193 рубля.

Ученые из Пскова создали нейросеть, которая может выявить онкологические заболевания. Нейросеть будет использоваться в онкологическом центре Псковской области для повышения точности диагностики. Сейчас система проходит финальный этап обучения.

«Росатом» нашел способ производить литий-ионные аккумуляторы дешевле. В ходе разработки была создана технология извлечения карбоната лития, сульфата кобальта и никеля из отработанных аккумуляторов.