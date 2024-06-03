Хакеры атакуют магазины «Верный»

Ретейлер «Верный» уже третий день находится под хакерской атакой, почти 1 тыс. магазинов не принимает оплату товаров по банковской карте, также пользователи не могут заказать продукты онлайн, не работает сайт и приложение.

Представители компании рассказали «Коммерсанту», что торговая сеть попала под атаку хакеров.

«Мы работаем над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов и обо всех изменениях будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно», — сообщили в компании.

Потери ретейлера могут составить как минимум 300 млн рублей, если ситуацию не исправить в ближайшие два дня, то ущерб превысит 500 млн.

С 26 мая по 1 июня логистический оператор СДЭК из-за крупного сбоя перестал принимать и выдавать посылки в пунктах выдачи заказов, были недоступны сайт и приложение компании. Ответственность за это взяла на себя хакерская группа Head Mare.