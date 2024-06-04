Как ИП перейти с НПД на УСН

Перестать быть самозанятым можно при отказе от НПД или утрате права на его применение. Порядок для перехода на УСН для этих случаев разный.

Если ИП добровольно отказывается от НПД, он должен подать заявление о снятии с учета в качестве плательщика НПД.

Датой снятия ИП с учета по НПД будет дата направления заявления о снятии с учета.

В этом случае переход на УСН для действующих ИП возможен только с начала нового календарного года, то есть с 1 января.

Подать уведомление о переходе на УСН надо будет не позднее 31 декабря текущего года, а применять УСН – со следующего.

Самозанятые, которые не являются ИП, после добровольного отказа от НПД могут перейти на УСН с момента регистрации в качестве ИП.

При утрате права на НПД (например, доход превысил 2,4 млн руб.) ИП должен сняться с учета по НПД.

В течение 20 календарных дней с даты снятия с учета по НПД необходимо подать в ИФНС уведомление о переходе на УСН в связи с утратой права на применение НПД.

В этом случае применять УСН можно с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД.

Если срок подачи уведомления нарушен, после утраты права на НПД, ИП будет переходить на УСН в обычном порядке — с 1 января нового календарного года.

Самозанятые, которые не являются ИП, при утрате права на НПД также могут перейти на УСН. При условии, что в течение 20 календарных дней с даты утраты права зарегистрировались как ИП и подали уведомление о переходе на УСН. В таком случае применять упрощенку ИП будет с даты регистрации в качестве ИП.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.