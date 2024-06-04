Как ИП перейти с НПД на УСН

Если ИП добровольно отказывается от НПД, он должен подать заявление о снятии с учета в качестве плательщика НПД.
Датой снятия ИП с учета по НПД будет дата направления заявления о снятии с учета.
В этом случае переход на УСН для действующих ИП возможен только с начала нового календарного года, то есть с 1 января.
Подать уведомление о переходе на УСН надо будет не позднее 31 декабря текущего года, а применять УСН – со следующего.
Самозанятые, которые не являются ИП, после добровольного отказа от НПД могут перейти на УСН с момента регистрации в качестве ИП.
При утрате права на НПД (например, доход превысил 2,4 млн руб.) ИП должен сняться с учета по НПД.
В течение 20 календарных дней с даты снятия с учета по НПД необходимо подать в ИФНС уведомление о переходе на УСН в связи с утратой права на применение НПД.
В этом случае применять УСН можно с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД.
Если срок подачи уведомления нарушен, после утраты права на НПД, ИП будет переходить на УСН в обычном порядке — с 1 января нового календарного года.
Самозанятые, которые не являются ИП, при утрате права на НПД также могут перейти на УСН. При условии, что в течение 20 календарных дней с даты утраты права зарегистрировались как ИП и подали уведомление о переходе на УСН. В таком случае применять упрощенку ИП будет с даты регистрации в качестве ИП.
Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.
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