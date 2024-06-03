С 8 июня — новые основания для отказа в госрегистрации прав на недвижимость

Росреестр изменил порядок выездного приема и курьерской доставки документов для регистрации прав на недвижимость.

Приказ Росреестра от 13.02.2024 № П/0025/24 с 8 июня уточнил, в каких случаях ППК «Роскадастр» откажет в выездном приеме заявлений о кадастровом учете и (или) госрегистрации прав на недвижимость, прилагаемых документов.

Новый случай — когда визуально выявлено, что представленные заявителями документы в качестве оригиналов:

являются копиями;

исполнены карандашом;

имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, повреждения, которые не позволяют прочитать текст документов и однозначно истолковать их содержание.

В таком случае услуга считается оказанной, внесенная плата не возвращается.

Также Росреестр изменил содержание ранее определенных оснований для отказа.

Скорректирован и порядок курьерской доставки документов. Пересмотрены размеры платы за нее и за выездной прием с учетом зоны обслуживания.