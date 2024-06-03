В Госдуму внесли законопроект с изменениями в налоговую систему

Кабмин направил в Госдуму пакет законов, которые изменят налоговую систему РФ с 2025 года.

Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2024-2026 годы и в НК, которые направлены на донастройку налоговой системы. В частности, документ установит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.

«Бюджетный пакет состоит из 5 законопроектов. Мы присутствуем при историческом моменте — последний раз бюджет в Госдуму приходит ногами. Отныне бюджет и поправки в бюджет будут приходить в Госдуму по каналам электронной связи», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Недавно мы писали, что правительство поддержало законопроект Минфина, в котором предлагается пересмотреть ступени налогообложения:

13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.