Налоговики назвали пять частых ошибок в 3-НДФЛ

В ходе камеральной проверки деклараций 3-НДФЛ налоговики выявляют ошибки. В частности, люди неправильно отражают вычет как в первичной, так и уточненной декларации.

Наиболее частые ошибки озвучили в региональной УФНС.

Один и тот же вычет на 2 человека

Если родители оплачивают медицинские услуги за детей, любой из родителей может получить социальный налоговый вычет.

Но представление сведений в отношении одних и тех же понесенных расходов на оказанные медуслуги одновременно мужу и жене не допускается. Получить такой вычет может только один из родителей.

Остаток вычета с прошлого года

Имущественный вычет за предыдущие годы часто отражают не верно. Чтобы не ошибиться в этом показателе, декларацию можно заполнять и сдавать через личный кабинет налогоплательщика.

Нет документов

Иногда предоставляют не полный комплект документов. Чаще всего отсутствуют документы, подтверждающие оплату — чеки, расписки, платежные поручения.

Расходы в уточненке

При сдаче уточненной декларации за прошлые годы следует отражать все понесенные расходы в целом за год, а не только те, которые не были заявлены в первичной.

Замена имущественного вычета на социальный

Если за прошлые годы вам был предоставлен имущественный вычет на всю сумму уплаченного вами НДФЛ, то подать уточненную декларацию и заявить еще и социальный вычет уже нельзя, утверждают налоговики.

Так можно сделать, только если налог возвращен не полностью.