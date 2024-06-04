Налоговики назвали пять частых ошибок в 3-НДФЛ

Наиболее частые ошибки озвучили в региональной УФНС.
Один и тот же вычет на 2 человека
Если родители оплачивают медицинские услуги за детей, любой из родителей может получить социальный налоговый вычет.
Но представление сведений в отношении одних и тех же понесенных расходов на оказанные медуслуги одновременно мужу и жене не допускается. Получить такой вычет может только один из родителей.
Остаток вычета с прошлого года
Имущественный вычет за предыдущие годы часто отражают не верно. Чтобы не ошибиться в этом показателе, декларацию можно заполнять и сдавать через личный кабинет налогоплательщика.
Нет документов
Иногда предоставляют не полный комплект документов. Чаще всего отсутствуют документы, подтверждающие оплату — чеки, расписки, платежные поручения.
Расходы в уточненке
При сдаче уточненной декларации за прошлые годы следует отражать все понесенные расходы в целом за год, а не только те, которые не были заявлены в первичной.
Замена имущественного вычета на социальный
Если за прошлые годы вам был предоставлен имущественный вычет на всю сумму уплаченного вами НДФЛ, то подать уточненную декларацию и заявить еще и социальный вычет уже нельзя, утверждают налоговики.
Так можно сделать, только если налог возвращен не полностью.
Начать дискуссию