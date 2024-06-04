Известна ставка-ориентир акцизов на табак в ЕАЭС с 2025 года

В ЕАЭС утверждена единая индикативная ставка акцизов на табак и диапазоны отклонения от нее на 2029 год.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 29.05.2024 № 42, на 2029 год единая индикативная ставка акцизов на сигареты в национальной валюте установлена в размере, эквивалентном 45 евро за 1 000 штук.

Диапазоны отклонения фактических ставок акцизов в государствах ЕАЭС от индикативной — не более 20% в меньшую или большую сторону.

Напомним, что в ЕАЭС каждые 5 лет устанавливают единую индикативную ставку акцизов и диапазоны отклонения от нее.

Решение начнет действовать с 1 января 2025 года.