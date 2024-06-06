ФНС может подать в суд на самозанятых с долгами по налогам

Налоговики имеют право взыскать задолженность самозанятых перед бюджетом. При этом для покрытия долга будут привлечены личные средства и имущество налогоплательщика.

При несвоевременной уплате налога самозанятые могут продолжать вести деятельность — их нельзя снять с учета как плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Однако сотрудники налоговых органов могут обратиться в суд и взыскать задолженность.

Для погашения налоговых долгов будет привлечено личное имущество самозанятого. В том числе: деньги на банковских счетах;

наличные;

имущество, переданное другим лицам по договору во владение, пользование или распоряжение без перехода к ним права собственности.

Как только сумма долга превысит 10 тыс. рублей, ФНС может обратиться в суд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведущего эксперта отдела налогообложения малого бизнеса и сельского хозяйства департамента налоговой политики Минфина Юрия Подпорина.

Минфин не собирается менять режим для самозанятых до 2028 года. Сейчас налог на профессиональный доход рассчитывается по ставке от 4 до 6% в зависимости от того, с кем работают самозанятые.