Бизнес хочет освободить половину прибыли от налога. Средства вложат в производство

РСПП просит включить в НК все параметры применения налоговых вычетов, а не определять их в подзаконных актах. Это сделает систему прозрачной и понятной.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что бизнесу нужно дать возможность уплачивать только половину налога — на часть прибыли, которая пойдет на капвложения. Такой механизм скидок позволит предприятиям больше средств инвестировать в собственное производство.

Глава РСПП Александр Шохин предложил инвестируемую часть прибыли освободить от налога на 50% и направить полученную выгоду на развитие производства. Кроме того, инвестиционный вычет смогут получать компании, которые реинвестируют полученную прибыль. Об этом пишут «Ведомости».

По мнению РСПП, через механизм налоговых вычетов следует возвращать бизнесу не больше 4 процентных пунктов из 25% ставки по налогу на прибыль. Сейчас в федеральный бюджет уходит 3 п.п. из налога на прибыль 20%, а после того, как поправки в НК примут, будет 8 п.п. из 25% ставки. При этом вычет должны делать только из средств федерального бюджета.

Льгота будет доступна только тем компаниям, которые регулярно производят капвложения. Критерии «активно инвестирующего» бизнеса будет вырабатывать РСПП. Сейчас законопроект об усовершенствовании налоговой системы не определяет категории и признаки компаний, которые могут применять налоговый вычет. Хотя изначально было заявлено, что этот механизм станет прозрачным и доступным.

«Все ключевые элементы будут определяться на уровне подзаконного акта правительства, что повышает риски снижения общедоступности данного инструмента поддержки инвестиций и дифференциации налогообложения для широкого круга налогоплательщиков», — сказал Шохин в интервью РБК.

Также он добавил, что все ключевые параметры получения и применения федерального вычета должны быть прописаны в НК, а не в подзаконных актах.