Какие документы у бизнеса может потребовать ФНС

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Что вправе запросить ИФНС и каким образом нужно представлять документы?

Во время камеральной или выездной проверки инспекторы могут запросить у предпринимателей дополнительные документы. Для этого они присылают требования, где указывают:

основание, по которому направлено требование — ст. 93 НК;

срок передачи в ИФНС документов;

какие именно нужны документы или информация.

Налоговики могут потребовать любые документы в неограниченном количестве. Важно проверить, чтобы их даты относились к запрашиваемому периоду. В ответ на такое требование нужно прислать в ИФНС бумажные копии документов. Знакомиться с оригиналами инспекторы имеют право только в офисе налогоплательщика.

После окончания проверки налоговая не имеет права запрашивать информацию.

У компании могут запросить документы о сделках с контрагентами — когда ведется встречная проверка в отношении партнеров. Если ее проводит инспекция, в которой бизнес не стоит на учете, вместе с требованием пришлют копию поручения об истребовании документов, где сказано по какой причине ИФНС запрашивает информацию именно у вашей организации.

Несмотря на постоянные заявления налоговиков о снижении количества направляемых требований, всем очевидно, что они сыпятся как из рога изобилия.

Но всегда ли нужно отвечать на требования налогового органа? Можно ли их проигнорировать? Разберемся на тренинге «Требования налогового органа: готовим ответ»! Он пройдет 7 июня в 11:00 мск.

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