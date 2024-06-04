Оборот продавцов на маркетплейсах вырос на 42%

Самыми быстрорастущими городами, где обороты на маркетплейсах выросли значительнее всего, стали Омск, Красноярск и Новосибирск. Об этом сказано в исследовании Tinkoff Data. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
Во всех городах-миллионниках на маркетплейсах увеличилось количество заказов, средний рост по стране составил 38%. Наименьший прирост числа транзакций на маркетплейсах показала Москва — показатель достиг только 26%.
«На рынке происходит переток трафика из столиц в города-миллионники из-за перенасыщенности первых и сильного роста вторых. Мы считаем, что онлайн-предпринимателям необходимо искать новых клиентов именно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.
Средний чек за онлайн-заказ в интернет-магазинах вырос на 24%, а на маркетплейсах — на 3%. Такие результаты говорят о том, что в регионах вернулся покупательский спрос, люди готовы больше тратить на онлайн-шопинг и заказывать дорогостоящие товары.
Комментарии1
Жалко предпринимателей в маленьких городах, а особенно тех,кто давно торгует: и до пенсии ещё пахать и пахать,а выручка всё меньше и меньше. И переключиться на другое уже поздно