Приложение по обособкам в декларации по налогу на прибыль надо заполнять, даже если нет дохода

Если у компании есть обособленное подразделение, в декларации по налогу на прибыль она должна заполнять приложение 5 к листу 02. Там указывают долю налоговой базы.

Наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, как заполнять это приложение, если налоговая база в принципе равна нулю.

Обычно в такой ситуации долю указывают так:

100% по головной организации;

0% по обособленному подразделению.

Напомним, в общем случае считают долю как среднее арифметическое удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости ОС — письмо Минфина от 29.09.2023 № 03-03-06/1/92588.

Отметим, что декларацию надо сдавать не только по действующим обособкам, но и по закрытым в текущем году. Это подтвердил Верховный суд. Данное решение суда включено в обзор налоговых споров в письме ФНС от 27.10.2023 № БВ-4-7/13775@.

Научитесь составлять налоговую отчетность без ошибок на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

После обучения вы будете сдавать сложные отчеты по ОСНО легко, а бухгалтер, который мастерски работает с отчетностью, ценится на рынке труда выше!

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 4 900 рублей вместо 15 990 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 72 ак. часа.