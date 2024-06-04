Селлеры возмущены: с 1 июня Ozon в три раза поднял стоимость хранения товаров на складах

Маркетплейс в три раза поднял стоимость услуг для селлеров, чьи товары медленно продаются.

С 1 июня 2024 года маркетплейс Ozon пересмотрел тарифы размещения на складах товаров, которые медленно продаются:

за товары с оборачиваемостью до 120 дней — платить не нужно;

для товаров, которые продаются от 121 до 180 дней, — селлеры платят 75 копеек за каждый литр в день;

если товары продаются от 181 дней или их не заказывают в течение последних 60 дней, — стоимость размещения составит 1,5 рублей в день за литр.

В своем телеграм-канале маркетплейс заверял, что изменения затронут только 10% от всего объема товаров.

«Постарайтесь сделать super-товарами все позиции с ценой от 1000 рублей. Для этого они должны продаваться суммарно хотя бы на 28 000 рублей в течение 28 дней», — говорится в сообщении.

Во время конференции «COM.E ON Forum 2024» селлеры задают вопросы маркетплейсу в комментариях и возмущаются новыми «конскими тарифами».

«После 1 июня, 412 000 рублей я плачу за 15 дней. Хотелось бы послушать, что они с этим будут делать, и главное, что делать нам», — пишет участник мероприятия.

Продавцы маркетплейсов заметили, что под изменения тарифов попало не 10% товаров, а 80-90% продукции.

Недавно мы писали, что в среднем самозанятые на маркетплейсах зарабатывают 49 500 рублей в месяц.