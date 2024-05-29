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Маркетплейсы

Назван среднемесячный доход самозанятых на маркетплейсах

Число регистраций самозанятых продавцов на Wildberries выросло на 225%. В основном они продают свечи, одежду, аксессуары и зарабатывают около 50 000 рублей в месяц.

Среднемесячный доход самозанятых на маркетплейсах с января 2023 по март 2024 составил 49 500 рублей. Об этом сказано в исследовании Тинькофф Бизнеса и PRO Wildberries. Результаты есть в распоряжение «Клерка».

Самые популярные товары, которыми предпочитают торговать самозанятые, — это свечи, футболки, носки, сумки и платья. 78% самозанятых продавцов на маркетплейсах проживают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В основном селлерами на маркетплейсах становятся самозанятые в возрасте 30-34 лет, тогда как возраст ИП и владельцев компаний-селлеров — 35-39 лет. Среди самозанятых продавцов выше доля мужчин, чем среди всех селлеров: 51% против 45%.

В первом квартале 2024 года количество регистраций самозанятых продавцов на Wildberries выросло более чем втрое — на 225% — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На Ozon в этот же период торговали 41% самозанятых. Доля AliExpress и Магнит Маркета — только по 1%.

«Стать самозанятым можно за пару минут онлайн. Для самозанятых действует привлекательная налоговая ставка и легкое ведение отчетности. За прошлый год количество пользователей сервиса для самозанятых от Тинькофф и их обороты суммарно выросли в два раза», — сказала руководитель направления самозанятости в Тинькофф Ульяна Матюшенкова.

По итогам первого квартала 2024 года количество самозанятых на всех маркетплейсах уменьшилось на 10% по сравнению с первым кварталом 2023. Это связано с изменением статуса продавца: 42% самозанятых, зарегистрированных на Wildberries, с января 2023 по март 2024, уже изменили форму организации на ИП.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года маркировка большинства наименований одежды стала обязательной. А самозанятые не могут ее маркировать. Поэтому те, кто хочет шить одежду и продавать ее на маркетплейсе, сразу регистрируются как ИП.

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