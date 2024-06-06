ВТБ начнет обслуживать клиентов из новых регионов

До конца года отделения банка ВТБ появятся в Луганске, Донецке и Мариуполе. Банк будет обслуживать физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса.

В июле 2024 года ВТБ откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года офисы банка появятся в Мариуполе и Донецке.

«Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе», — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В новых регионах банк займется обслуживание розничных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса.

Сейчас офисная сеть ВТБ составляет больше 1,3 тыс. точек. Отделения — один из основных каналов продаж, каждую вторую операцию клиенты совершают в офисе банка.