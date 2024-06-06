Акционеры разных эмитентов смогут голосовать на собраниях онлайн

Инвесторы сэкономят время и смогут голосовать на собраниях эмитентов сразу в приложении брокера «ВТБ мои инвестиции».

Брокер «ВТБ мои инвестиции» запустил единый сервис, с помощью которого владельцы ценных бумаг смогут голосовать на собраниях акционеров прямо в приложении.

Чтобы принять участие в голосовании, акционерам нужно в приложении или веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции» открыть раздел «Сегодня»/«Голосования» и авторизоваться через Госуслуги. Затем выбрать компании, доступные для участия в голосовании, изучить список вопросов для рассмотрения и проголосовать «за», «против» или воздержаться.

«Появление уникальной возможности проголосовать в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" значительно упростит "клиентский путь" для акционера, будет способствовать росту инвесторов, голосующих онлайн, а значит – повысит объективность принимаемых решений на собраниях», — сказал генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров.

Новый функционал заметно сэкономит время инвесторов: им больше не нужно запоминать дату голосований, вся важная информация будет отражена в специальном разделе.