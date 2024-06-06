Базу по налогу на прибыль можно уменьшить на убытки прошлых лет. Но есть ограничения

Убытки, полученные в текущем году, учитывают в последующие годы. То есть по общему правилу убыток переносится на будущее.

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-03-06/1/21233.

Уменьшить налоговую базу можно только на 50%. Если сумма убытка прошлых лет – больше половины базы текущего года, то часть этого старого убытка переносится на следующий год.

Отметим, 50-процентное ограничение для учета убытков в декларации по налогу на прибыль действует до конца 2026 года.

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