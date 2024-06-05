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Государственные ведомства

Счетная палата назвала налоговые льготы недостаточно эффективными

Кураторы налоговых льгот признают их эффективными даже при отрицательных показателях. Большинство мер поддержки не соответствуют целям госпрограмм, а избыточное предоставление льгот вызывает инфляционное давление.

Аудиторы Счетной палаты оценили доходы бюджета за 2019-2023 годы, которые выпали из-за предоставления налоговых льгот. Проверка выявила, что методики оценки эффективности налоговых расходов часто несостоятельны, поскольку этим процессом занимаются кураторы льгот.

Ведомство заметило, что эффективными могут признаваться льготы с отрицательным бюджетным эффектом — они лишь частично соответствуют целям государственных программ. Об этом пишет «Коммерсант».

«Фактически этот вопрос остается на усмотрение куратора, что приводит к случаям, когда эффективным признается налоговый расход, частично соответствующий целям госпрограммы или имеющий отрицательный совокупный бюджетный эффект», — сказал госаудитор Андрей Батуркин.

Суммарно объем выпадающих доходов в 2020 году составил 823 млрд рублей, а в 2021 году — 946 млрд. Кураторы признали эффективными менее трети налоговых расходов. Кроме того, ведомства затягивают сроки расчета эффективности: ни по одному из 92 расходов методика не была утверждена в установленный срок. Причина в том, что многие получатели налоговых льгот освобождены от подачи деклараций.

Аудиторы пришли к выводу, что стимулирование активности бизнеса за счет льготных программ может оказать инфляционное давление и вызвать ужесточение денежно-кредитной политики.

Комментарии

1
  • Ирина

    Аудиторы пришли к выводу, что стимулирование активности бизнеса за счет льготных программ может оказать инфляционное давление и вызвать ужесточение денежно-кредитной политики

    И я с ними полностью согласна. Не нужно никаких льгот, нужна нормальная, вменяемая система налогообложения. А то, что сейчас происходит - это как вулкан, который спит, но уже потряхивает и вот-вот рванёт.

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