Госдума: ключевую ставку нужно снижать с сентября

Сейчас инфляция в РФ находится на высоком уровне — 7,8%, тогда как цель Центробанка — 4%. Для этого регулятор продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. О снижении ключевой ставки можно будет говорить ближе к осени.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил Центробанку приступить к снижению ключевой ставки в сентябре 2024 года.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России пройдет 7 июня. Сейчас инфляция в стране находится на высоком уровне — 7,8%, поэтому эксперты уверены, что регулятор не будет снижать ключевую ставку. Об этом пишет «Коммерсант».

«Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно, инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — сказал Аксаков.

С 18 декабря 2023 года ключевая ставка держится на уровне 16% годовых. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что у регулятора больше аргументов для поддержания жесткой денежно-кредитной политики.

Ранее мы сообщали, что Центробанк перенес время заседания по ключевой ставке.