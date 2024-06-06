Пока за изъятую недвижимость бизнес на УСН должен платить налог

Перечень доходов, не учитываемых при УСН, закрытый. И там нет возмещения за изъятие недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

Поэтому такой доход облагается налогом.

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-11-06/2/116599.

Вместе с тем ситуация скоро изменится. Разработан законопроект с поправками в НК, в том числе – по необлагаемым доходам при УСН.

С возмещения за изъятые для госнужд земельные участки и недвижимость не надо будет платить налог.

Отметим, что сейчас такой доход в том числе учитывают для лимита по УСН. Если он превысится, компания слетит с УСН на ОСНО.

Между тем уже сейчас суды встают на сторону бизнеса и подтверждают право не платить налог с возмещения за изъятое имущество. После внесения поправок в НК эти споры должны прекратиться.

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