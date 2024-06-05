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Налоговые проверки

Требования налоговиков можно обрабатывать с помощью искусственного интеллекта

Российская IT-компания создает нейросеть, которая может быстро подбирать нужные документы по запросам ФНС и налоговых. Бухгалтеру нужно только проверить данные и вовремя отправить ответ на требование.

Налогоплательщики должны отвечать на требования ФНС в строго установленные сроки, чтобы не получить штраф. На сбор запрашиваемой информации уходит много времени, поэтому этот процесс предложили автоматизировать и подключить к обработке данных искусственный интеллект.

Подобную технологию создают в IT-компании Directum, их продукт «Финансовый архив» могут расширить до интеллектуальной обработки требований налоговых органов. Об этом сказано на портале C-News.

«Без помощи человека ИИ извлекает из PDF-документа и заносит в систему все необходимые сведения: дату и номер документа; наименование инспекции; сроки предоставления отчета; перечень истребуемых документов; список организаций-контрагентов; периоды проверки», — говорится в сообщении.

Искусственный интеллект соберет нужные документы, а бухгалтеру останется только проверить данные и не опоздать с ответом.

Не доверяете новым технологиям и нейросетям? Подготовьте ответы на требования ФНС самостоятельно! Сделать это поможет мастер-класс «Требования налогового органа: готовим ответ». Он состоится 7 июня в 11:00 мск!

Вы научитесь правильно отвечать на требования ФНС, а также разберетесь, что и в какие сроки представлять и какие требования являются незаконными.

Записаться

На тренинге рассмотрим:

  • Как определить, насколько правомерно требование.

  • Сроки ответа на требования, как правильно их продлевать.

  • Что имеют право запрашивать налоговики, а что нет.

  • Правомерно ли запрашивают карточки счетов, анализ счетов, ОСВ.

  • Техники написания «отказных» ответов на требования налоговых органов, которые используют налоговые консультанты.

  • Разбираем реальные требования, выбираем правильную тактику ответа, формируем готовые образцы ответов.

  • Ответственность за неисполнение требований.

Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т. д.

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Комментарии

2
  • African

    А сшивает и нумерует кто? Искусственная рука есть у этого интеллекта?

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