Требования налоговиков можно обрабатывать с помощью искусственного интеллекта

Российская IT-компания создает нейросеть, которая может быстро подбирать нужные документы по запросам ФНС и налоговых. Бухгалтеру нужно только проверить данные и вовремя отправить ответ на требование.

Налогоплательщики должны отвечать на требования ФНС в строго установленные сроки, чтобы не получить штраф. На сбор запрашиваемой информации уходит много времени, поэтому этот процесс предложили автоматизировать и подключить к обработке данных искусственный интеллект.

Подобную технологию создают в IT-компании Directum, их продукт «Финансовый архив» могут расширить до интеллектуальной обработки требований налоговых органов. Об этом сказано на портале C-News.

«Без помощи человека ИИ извлекает из PDF-документа и заносит в систему все необходимые сведения: дату и номер документа; наименование инспекции; сроки предоставления отчета; перечень истребуемых документов; список организаций-контрагентов; периоды проверки», — говорится в сообщении.

Искусственный интеллект соберет нужные документы, а бухгалтеру останется только проверить данные и не опоздать с ответом.

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Как определить, насколько правомерно требование.

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