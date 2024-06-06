Импортерам добавят отчетности

В России начинается проведение эксперимента по обеспечению импортерами утилизации отходов и упаковки от использования отдельных групп товаров.

В силу постановления правительства от 01.06.2024 № 750 при ввозе товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, импортер с 2026 года обязан до их выпуска таможней:

уплатить экологический сбор;

либо представить в ФГИС учета отходов от использования товаров уведомление о намерении самостоятельной утилизации.

К уведомлению нужно приложить банковскую гарантию или договор поручительства на сумму экологического сбора.

С 1 сентября 2024 по 31 декабря 2025 — то есть до момента полноценного вступления в силу новых положений — в России решено провести эксперимент по апробации нового механизма.

Импортеры из стран, не входящих в ЕАЭС, будут представлять отчетность:

о весе ввезенных товаров и упаковки;

самостоятельной утилизации отходов от использования товаров.

Эксперимент позволит выявить проблемные вопросы в формировании отчетности и апробировать механизм обеспечения импортерами утилизации отходов от товаров.

В перечень товаров, участвующих в эксперименте, включены: