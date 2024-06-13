Как исправлять ошибки в чеках на кассе с ФФД 1.05

Какой банк выбрать для ИП. Из личного опыта

Сейчас вообще огромный выбор различных банков, которые предлагают выгодные условия как для крупных организаций, так и для ИП. Сама я открыла небольшой магазин буквально несколько лет назад, занималась всем почти самостоятельно. Основным вопросом было — какой банк выбрать, чтобы устраивали условия и было не слишком накладно.