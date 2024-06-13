Как исправлять ошибки в чеках на кассе с ФФД 1.05

Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».
Ситуация такая: ИП ошибся в 4 чеках и пробил 2 чека коррекции, но и они оказались неверными.
Эксперт подсказала, как надо исправлять ситуацию.
Отменяем чеки коррекции
Нужно сформировать чек коррекции с противоположным признаком расчета. Для чека с признаком «Приход» в ФФД 1.05 – это будет признак «Расход».
Затем надо оформить акт с описанием ситуации, в котором будут перечислены чеки, которые отменяют. Акту надо присвоить номер и дату.
В чеке коррекции в поле «Основание для коррекции» надо сослаться на этот акт.
Отменяем первоначальные чеки
Чтобы исправить обычные ошибочные чеки, нужно отменить их и сформировать правильные. Для этого для каждого чека с ошибкой надо сформировать чек на «Возврат прихода», полностью идентичный ошибочному.
Если касса позволяет, то в «Дополнительном реквизите чека» можно указать фискальный признак (ФП) первого чека.
Затем надо сформировать чеки на «Приход», указав корректные данные. В «Дополнительном реквизите чека» укажите ФП первого чека, если касса позволяет.
Потом надо направить в ИФНС заявление с указанием ФП и ошибочных, и правильных чеков. К нему надо приложить акт.
Начать дискуссию