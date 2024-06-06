Должникам вернут оставшиеся после банкротства деньги на покупку жилья

Конституционный Суд постановил распространить иммунитет на деньги, полученные от продажи единственного ипотечного жилья банкрота. Остаток средств исключат из конкурсной массы, чтобы должник смог приобрести новое жилье.

Конституционный Суд решил после выплат залоговому кредитору и судебных расходов передать оставшиеся средства должнику, чтобы он смог приобрести новое жилье.

Юридическое бюро «Факториус» решило оспорить конституционность ст. 446 ГПК, а также ст. 213.25 закона о банкротстве. Поводом стало решение Арбитражного суда Московской области, который полностью отказался передать должнику оставшиеся после банкротства 3,8 млн рублей для покупки нового жилья взамен единственного, которое было продано. Об этом пишет «Коммерсант».

Суд решил, что ст. 446 ГПК дает исполнительский иммунитет только на единственное жилье, а не на деньги от его продажи. Апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили просьбу должника Екатерины Мизиной вернуть остаток денег, даже несмотря на то, что у нее остался реестровый долг в размере 2,5 млн рублей. Бюро «Факториус» не устроило такое решение.

Конституционный Суд поддержал решение вернуть деньги должнику и сообщил, что нужно стремиться к балансу интересов участников дела, а потребительское банкротство призвано «создать условия для защиты экономических и юридических интересов всех кредиторов при наименьших отрицательных последствиях для должника».

Законодателю предписали урегулировать этот вопрос и до внесения поправок распространить иммунитет на деньги, вырученные от продажи единственного ипотечного жилья банкрота.

Арбитражный управляющий Сергей Домнин объяснил, что решение КС не дает безграничной защиты должникам, поскольку суды должны проверить добросовестность банкрота и размер средств, которые будут исключены из конкурной массы. Например, остаток средств для покупки нового жилья не должен превышать «разумные потребности должника и членов его семьи». В случае превышения разница в сумме включается в конкурсную массу.

«КС сужает и ограничивает ранее высказанную ВС позицию», сказал Домнин. Вместо безусловного иммунитета дается лишь частичный, а у судей будет право полностью отказать в его предоставлении.