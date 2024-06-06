Росаккредитация: маркетплейсы должны подтверждать качество всех товаров

20 маркетплейсов добровольно участвуют в сертифицировании товаров у Росаккредитации. Это требование хотят сделать обязательным для всех участников рынка.

В закон о защите прав потребителей планируют внести поправки, по которым маркетплейсы будут обязаны подтверждать качество всех товаров у Росаккредитации.

«Это изменение в закон о защите прав потребителей, согласно которому, если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить», — сказал ТАСС руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

В эксперименте по подтверждению аккредитации уже добровольно принимают участие больше 20 компаний. В том числе Ozon, Wildberries, Сбермегамаркет, Яндекс Маркет, Metro, Леруа Мерлен.

Число проверенных товаров достигло 23 млн, все продукты имеют ссылку на сертификат качества.