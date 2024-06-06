В Системе быстрых платежей появится возможность вносить наличные через банкомат

Пока что пользоваться СБП можно только из личного кабинета банковского приложения. Центробанк собирается подключить банкоматы к проведению операций по Системе быстрых платежей.

Центробанк планирует расширить функционал Системы быстрых платежей (СБП), чтобы клиенты могли вносить наличные на счет через банкоматы.

«Такой сервис повысит удобство для пользователей и доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях. Его внедрение создаст возможности для дальнейшего наращивания функционала банкоматов благодаря возможностям онлайн взаимодействия через СБП», — сказано в докладе регулятора.

Сейчас с помощью СБП нельзя переводить деньги в отделениях банка, через терминалы или банкоматы. Сделать это можно только в личном кабинете банковского приложения.

Также ЦБ будет поэтапно внедрять сервис для выставления и передачи электронных платежных счетов — e-invoice. С его помощью банки смогут предоставить бизнесу возможность выставления и оплаты счетов контрагентам по единым правилам и в единой информационной среде.