Кабмин смягчит требования к продаже валютной выручки

Экспортеры смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить обязательную продажу валюты как по отдельным контактам, так и в отношении всей суммы.

Правительство подготовило постановление о смягчении требований к продаже экспортерами валютной выручки в России.

Теперь участники внешнеэкономической деятельности смогут получать у правительственной комиссии разрешения не продавать валюту. Разрешение могут дать по отдельным контрактам и операциям, так и в отношении общей суммы выручки. Об этом узнали «Известия».

Недавно мы писали, что кабмин на год продлил требования о продаже валютной выручки — они будут действовать до 30 апреля 2025 года.

Организации должны зачислять на счета в российских банках не меньше 80% иностранной валюты, которую они получили по внешнеэкономическим контрактам. Срок зачисления увеличили с 90 до 120 дней с момента передачи иностранцам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг.