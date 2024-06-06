₽ Заказать рекламу
Экономика России

ПМЭФ-2024 по показателям деловой активности превысил допандемийный уровень

Площадка готова, по количеству гостей превзошли допандемийный уровень 2019 года. Об этом сообщил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Статистика показателей участия и интерес к Петербургскому экономическому форуму вышли на доковидный уровень, а динамика в целом говорит, что период восстановления деловой активности закончен.

«К настоящему моменту (на понедельник - прим. ред.) подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию. Султанат Оман принимает участие в ПМЭФ-2024 в почетном статусе страны-гостя. Беспрецедентный интерес со стороны иностранных партнеров и СМИ говорит о том, что российский рынок и в целом экономическая модель развития и укрепления России на фоне серьезных ограничений и давления со стороны коллективного Запада показала свою конкурентоспособность», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

По словам Кобякова, текущая динамика деловой активности ПМЭФ полностью отражает те структурные и экономические изменения, которые произошли в России в результате консолидации и мобилизации усилий госвласти, бизнеса и общества при серьезной поддержке научного сообщества.

В мероприятии примут участие высокопоставленные официальные лица Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Судана. Подтвердили участие 50 иностранных министров, представляющих интересы стран Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, Арабского мира.

Ожидается участие руководства ведущих международных организаций и объединений: СНГ, ОДКБ, Организации стран – экспортеров нефти, Постоянного Комитета Союзного государства, Латиноамериканской-карибской экономической системы, Черноморского банка торговли и развития, Евразийской экономической комиссии, Нового банка развития, Африканской ассоциации производителей алмазов.

За четыре дня работы Форума планируется проведение более чем 380 мероприятий деловой программы с участием свыше 1000 модераторов и спикеров.

ПМЭФ-2024 будет активно освещаться российскими и зарубежными СМИ. К понедельнику зарегистрировались около 4500 журналистов. Заявки поступили из 52 стран без учета России.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме.

Начать дискуссию

Малый и средний бизнес

80 тысяч предпринимателей справились с тестом на правовую грамотность

Участники правового предпринимательского диктанта успешно ответили на практические вопросы тестов. Организаторы специально включили задания, с которыми сталкивается бизнес ежедневно.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Не ПМЭФ единым: прошла презентация Кавказского инвестиционного форума

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

Регистрация плательщика НПД

Может ли несовершеннолетний стать самозанятым и платить НПД ?

Как быть, если свое дело хочется начать вести, не дожидаясь 18 лет? Например, вести блог и зарабатывать на рекламе в нем, рисовать и продавать картины, заниматься копирайтингом... Есть много вариантов, как подросток может заработать. Вопрос в том, может ли он законно зарегистрироваться плательщиком НПД и что для этого нужно.

Может ли несовершеннолетний стать самозанятым и платить НПД ?

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Из Москвы в Санкт-Петербург будет ездить новый поезд «Аврора»

Обновленные поезд «Аврора» будет довозить пассажиров в среднем за шесть часов.

Клерк
ГК РФ

Есть акцепт, но нет договора. Когда отношения с контрагентом считаются оформленными, а договор заключенным

Как понять, что договор вступил в силу? Рассказываем, как избежать сотрудничества с недобросовестными контрагентами, даже если на руках нет договора.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
igotosochi
Инвестиции

От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится

В пятницу 7 июня будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором её оставят без изменений с вероятностью от 50 до 70% или поднимут с вероятностью от 30 до 50%. Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.

От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экономика России

ПМЭФ-2024 по показателям деловой активности превысил допандемийный уровень

Площадка готова, по количеству гостей превзошли допандемийный уровень 2019 года. Об этом сообщил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Самозанятые

Налоговики назвали подозрительные признаки в договорах с самозанятыми

Самозанятым следует обратить внимание на системные риски, которые выявляют налоговики.

Отчетность

Ввели новый отчет для производителей алкоголя и этилового спирта

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Инвестиции

Проголосовать на онлайн-собраниях акционеров стало быстрее

Инвесторы сэкономят время и смогут голосовать на собраниях эмитентов сразу в приложении брокера «ВТБ мои инвестиции».

НДС

Депутат: НДС для МСП упростит работу с крупным бизнесом

Налог на добавленную стоимость для малого и среднего бизнеса упростит работу с крупным бизнесом, уверен глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин.

2
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: открылся ПМЭФ, старые iPhone уничтожают за 18 секунд, на «Роза Хутор» можно любоваться онлайн, а мошенники раздают крипту в Telegram

Подготовили обзор главных событий дня — 5 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1

Разборы законов

1 314
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Фиксированные взносы ИП

Для ИП с 2-хлетним ребенком нет освобождения от фиксированных взносов

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Экспорт

Кабмин смягчит требования к продаже валютной выручки

Экспортеры смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить обязательную продажу валюты как по отдельным контактам, так и в отношении всей суммы.

Малый и средний бизнес

Процесс пошел: 28 тысяч представителей МСП выросли до более высокой категории бизнеса

В крупный бизнес перешли 876 компаний, а 26 тысяч микропредприятий выросли до категории малого бизнеса.

Бесплатно с Зарплата

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы 

Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы 
Информационные технологии

Искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме

Заявлено, что над кратким содержанием сессий ПМЭФ-2024 и итогами выступлений работает искусственный интеллект.

Банки

В Системе быстрых платежей появится возможность вносить наличные через банкомат

Пока что пользоваться СБП можно только из личного кабинета банковского приложения. Центробанк собирается подключить банкоматы к проведению операций по Системе быстрых платежей.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кредитование

Кредитомания: почему мы хотим все и сразу

В современном обществе потребления кредитные продукты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Желание получить желаемое «здесь и сейчас» заставляет многих людей обращаться к кредитам, порождая феномен, который можно назвать «кредитоманией».

Кредитомания: почему мы хотим все и сразу

Интересные материалы

Маркетплейсы

Росаккредитация: маркетплейсы должны подтверждать качество всех товаров

20 маркетплейсов добровольно участвуют в сертифицировании товаров у Росаккредитации. Это требование хотят сделать обязательным для всех участников рынка.