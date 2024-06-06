ПМЭФ-2024 по показателям деловой активности превысил допандемийный уровень

Площадка готова, по количеству гостей превзошли допандемийный уровень 2019 года. Об этом сообщил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Статистика показателей участия и интерес к Петербургскому экономическому форуму вышли на доковидный уровень, а динамика в целом говорит, что период восстановления деловой активности закончен.

«К настоящему моменту (на понедельник - прим. ред.) подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию. Султанат Оман принимает участие в ПМЭФ-2024 в почетном статусе страны-гостя. Беспрецедентный интерес со стороны иностранных партнеров и СМИ говорит о том, что российский рынок и в целом экономическая модель развития и укрепления России на фоне серьезных ограничений и давления со стороны коллективного Запада показала свою конкурентоспособность», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

По словам Кобякова, текущая динамика деловой активности ПМЭФ полностью отражает те структурные и экономические изменения, которые произошли в России в результате консолидации и мобилизации усилий госвласти, бизнеса и общества при серьезной поддержке научного сообщества.

В мероприятии примут участие высокопоставленные официальные лица Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Судана. Подтвердили участие 50 иностранных министров, представляющих интересы стран Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, Арабского мира.

Ожидается участие руководства ведущих международных организаций и объединений: СНГ, ОДКБ, Организации стран – экспортеров нефти, Постоянного Комитета Союзного государства, Латиноамериканской-карибской экономической системы, Черноморского банка торговли и развития, Евразийской экономической комиссии, Нового банка развития, Африканской ассоциации производителей алмазов.

За четыре дня работы Форума планируется проведение более чем 380 мероприятий деловой программы с участием свыше 1000 модераторов и спикеров.

ПМЭФ-2024 будет активно освещаться российскими и зарубежными СМИ. К понедельнику зарегистрировались около 4500 журналистов. Заявки поступили из 52 стран без учета России.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме.