Налоговики назвали подозрительные признаки в договорах с самозанятыми

Подозрительные признаки озвучили в региональной УФНС:

Продолжительность и постоянство работы с организацией, особенно если такие отношения длятся 3 месяца подряд и более.

Единственный источник дохода и признаки зарплаты. Это выявляют по чекам, в которых фигурирует один и тот же заказчик на протяжении всего времени работы.

Массовая постановка на учет и массовые регистрации дохода. Этот риск указывает на то, что заказчик (он же работодатель) организует процедуру регистрации для работников в качестве самозанятых. Например: используется при регистрации один адрес электронной почты для всех работников, а также одно техническое средство для формирования чеков.

Наличие групповых переходов. Этот риск сигнализирует о переходе работников из одной организации в другую, но уже в качестве плательщика НПД. При этом одна организация подконтрольна другой.