Как считать выходное пособие при увольнении по соглашению сторон

При расторжении трудового договора по соглашению сторон работнику может выплачиваться выходное пособие в порядке и размерах, предусмотренных коллективным или трудовым договором.

При этом в ТК не прописан порядок расчета среднего месячного заработка для такого выходного пособия. Это надо прописать в зарплатной нормативке работодателя.

Как считать этот средний заработок, рассказал Роструд в письме от 29.05.2024 № ПГ/10195-6-1.

Ориентироваться надо на нормы постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.

Сначала считают средний дневной заработок (СДЗ). Зарплату за 12 месяцев делят на отработанные дни. Потом СДЗ умножают на количество дней в периоде, подлежащем оплате.

Напомним, выходное пособие (отступные) при увольнении в размере трехкратного размера среднего месячного заработка не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Об этом, в частности сообщала ФНС в письме от 27.10.2023 № ЗГ-3-11/13952.

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