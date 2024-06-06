За списанную кредиторку надо платить налог. Но есть исключения

Кредиторскую задолженность (обязательства перед кредиторами), списанную в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, по общему правилу включают в состав внереализационных доходов.

Не надо включать в доход и облагать налогом, в частности, такую кредиторскую задолженность:

долг по налогам, списанный по законодательству или решению правительства;

долг по льготному кредиту, оформленному в 2020 году на возобновление деятельности;

долг по займу перед иностранной организацией на 01.03.2022.

В остальных случаях списанная кредиторка – это облагаемый доход.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.04.2024 № 03-03-06/1/37477. Датой получения дохода будет день списания кредиторской задолженности.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 27.09.2023 № 03-03-06/1/92040.

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