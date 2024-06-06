Спрос на получение кредитов упадет на 10%

Россияне перейдут к сберегательной модели поведения и будут больше средств вносить на сберегательные счета, тогда как большинство откажется от кредитов в условиях жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

ВТБ прогнозирует, что в 2024 году жители страны оформят кредиты больше чем на 14,5 трлн рублей. Это на 10% меньше, чем в 2023 году.

В основном клиенты банков будут обращаться за ипотекой и автокредитами, к концу года их объем достигнет 7,8 трлн рублей. Тогда как обычные потребительские кредиты оформят на сумму 6,7 трлн рублей.

«По итогам года мы ожиданием общерыночного снижения спроса на розничные кредиты на 10% к итогам 2023 года. На динамику в первую очередь повлияют завершение части ипотечных госпрограмм, а также высокая ключевая ставка и ужесточение риск-политики ЦБ», — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ПМЭФ.

Спрос вырастет на депозиты, вклады и накопительные счета. Рынок розничных пассивов увеличится на треть, поскольку россияне стали переходить к сберегательной модели финансового поведения.