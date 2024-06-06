Абоненты всех регионов смогут поменять мобильного оператора и сохранить свой номер

ФАС вместе с Минцифры работают над новой системой, которая позволит абонентам переходить к другому оператору, не меняя номер телефона. Для этого придется унифицировать тарифы.

Минцифры установит для всех регионов процедуру перевода абонентов от одного оператора к другому с сохранением номера телефона.

Такое предложение поступило от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая попросила упростить перенос номеров и ускорить его с восьми до 2 дней. Об этом пишет «Коммерсант».

«У граждан появится возможность сохранить номер телефона, например, при переезде в другой регион РФ», — сказали в министерстве.

Мобильные операторы считают межрегиональный перенос номеров сложной задачей: нужно унифицировать тарифы и выровнять условия обслуживания абонентов.

«В ряде регионов тарифы могут вырасти вдвое в случае унификации. Сейчас унифицировать цены не позволяет ни себестоимость услуги, ни экономическая ситуация, которая отличается от региона к региону», — объяснил редактор профильного телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.

Представители ФАС уверены, что перенос номера не приведет к росту стоимости на услуги мобильных операторов. Если компании будут пересматривать тарифы в сторону их увеличения, Антимонопольная служба сочтет такой рост цен необоснованным.

Аналитик профильного телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко заявил, что операторам придется нести дополнительные расходы на доработку новой системы.

Недавно мы писали, что 88 операторов получили штрафы на 27 млн рублей за несвоевременное подключение к системе «Антифрод».