Абоненты всех регионов смогут поменять мобильного оператора и сохранить свой номер

Минцифры установит для всех регионов процедуру перевода абонентов от одного оператора к другому с сохранением номера телефона.
Такое предложение поступило от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая попросила упростить перенос номеров и ускорить его с восьми до 2 дней. Об этом пишет «Коммерсант».
«У граждан появится возможность сохранить номер телефона, например, при переезде в другой регион РФ», — сказали в министерстве.
Мобильные операторы считают межрегиональный перенос номеров сложной задачей: нужно унифицировать тарифы и выровнять условия обслуживания абонентов.
«В ряде регионов тарифы могут вырасти вдвое в случае унификации. Сейчас унифицировать цены не позволяет ни себестоимость услуги, ни экономическая ситуация, которая отличается от региона к региону», — объяснил редактор профильного телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
Представители ФАС уверены, что перенос номера не приведет к росту стоимости на услуги мобильных операторов. Если компании будут пересматривать тарифы в сторону их увеличения, Антимонопольная служба сочтет такой рост цен необоснованным.
Аналитик профильного телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко заявил, что операторам придется нести дополнительные расходы на доработку новой системы.
Недавно мы писали, что 88 операторов получили штрафы на 27 млн рублей за несвоевременное подключение к системе «Антифрод».
Комментарии7
И дальше что? Ну сочтет, ну оштрафует, на конечных потребителях, которым подняли цены, это никак не скажется
зато после уплаты штрафа этот тариф будет признан обоснованным! Они же на штраф лишние затраты понесут.
Правда в самое ближайшее время им придётся ещё раз повысить: те деньги которые предполагались себе к прибыли антимонопольщики забрали, а себе-то ничего не осталось, что хотелось.....
Лет эдак 9-10 назад перешла из Билайна в МТС. Со своим номером. Что не так?
здесь видимо, разница в переходе со своим номером в ДРУГОЙ регион. Хотя, какая, х..., разница, страна то одна.
Ой, не скажите! Даже у одного оператора в разных регионах совершенно разные тарифы.
согласна
неужели у нас минимум 88 операторов связи???