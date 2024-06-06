Мобильных операторов оштрафовали на 27 млн рублей. Они не подключились к «Антифроду»

Операторы мобильных услуг связи получили штрафы за срыв сроков подключения к системе «Антифрод», которая позволяет блокировать звонки мошенников с подменных номеров.

88 операторов связи получили штрафы от Роскомнадзора более чем на 27 млн рублей. Причина в том, что компании сорвали сроки подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод».

«Суды назначили штрафы в отношении 88 операторов связи. Их общая сумма составляет 27,5 млн рублей», — сказал начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин.

По ст. 13.2.1 КоАП компании за нарушение сроков подключения к «Антифроду» должны выплатить административный штраф до 1 млн рублей.

Тестирование системы «Антифрод» запустили в 2022 году. В нем участвовали крупнейшие операторы мобильной связи. Сейчас уже больше 1 тыс. операторов блокируют звонки с подменных номеров.