Искусственный интеллект будет управлять бюджетным процессом

Нейросеть поможет Минфину принимать решения при изменении бюджета государственных программ, а также начнет проверять запросы на получение финансирования. Такой подход сократит число отказов и некорректных заявок.

Минфин вместе со Сбером создали первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Искусственный интеллект работает на базе большой языковой модели GigaChat. Его интегрируют в систему «Электронный бюджет». Об этом говорится на сайте министерства.

«Искусственный интеллект станет хорошим подспорьем для финансистов – он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа. Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальных людей, предприятий, а не цифр на экране. Поэтому последнее слово всегда будет за человеком», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Нейросеть будет формулировать запросы на получение финансирования, сверять тематику с заявленным направлением и государственной программой. Это позволит снизить число некачественных заявок и отказов, а также уменьшить нагрузку на специалистов до 70%.

«Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и другими ключевыми процессами в госуправлении», — заявил президент Сбербанка Герман Греф.

С помощью AI-агента эксперты Минфина будут адаптировать решения при изменении структуры и статей бюджета государственных программ. Пилотный проект запустят уже в ближайшем бюджетном цикле.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме.