Искусственный интеллект будет управлять бюджетным процессом

Минфин вместе со Сбером создали первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Искусственный интеллект работает на базе большой языковой модели GigaChat. Его интегрируют в систему «Электронный бюджет». Об этом говорится на сайте министерства.
«Искусственный интеллект станет хорошим подспорьем для финансистов – он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа. Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальных людей, предприятий, а не цифр на экране. Поэтому последнее слово всегда будет за человеком», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.
Нейросеть будет формулировать запросы на получение финансирования, сверять тематику с заявленным направлением и государственной программой. Это позволит снизить число некачественных заявок и отказов, а также уменьшить нагрузку на специалистов до 70%.
«Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и другими ключевыми процессами в госуправлении», — заявил президент Сбербанка Герман Греф.
С помощью AI-агента эксперты Минфина будут адаптировать решения при изменении структуры и статей бюджета государственных программ. Пилотный проект запустят уже в ближайшем бюджетном цикле.
Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме.
Комментарии8
да ты же просто робот, имитация жизни. разве может робот написать симфонию, сделать шедевр, попилить бюджет?
Написать симфонию и шедевр - нет. А бюджет распилить - запросто!
При этом , если сегодня, ещё и можно найти ответственного и при желании даже привлечь его, то после того как этим будет управлять ИИ ответственного уже не будет! Он же сам перечислил деньги не так!
Наказать его - разберите этого робота, постройте нового )))))))
Ну хоть какой-то интеллект будет.
Будет у каждого КБК своя ИИкартинка, для тех, кому трудно запоминать цифры))) как на шкафчиках в детсаду.
Я думаю, что наш мир так и появился