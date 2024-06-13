Минпромторг планирует маркировать автомобили

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что готов принимать предложения от бизнеса по введению маркировки автомобилей. Ведомство готово рассмотреть любые инициативы.
«Маркировку готовы расширять дальше на автомобильную отрасль и на компоненты и работать с другими инструментами, которые нам доступны», — сказал Алиханов во время ПМЭФ.
Недавно мы писали, что с 1 сентября 2024 года маркировка велосипедов станет обязательной. Производители и импортеры велосипедов всех типов будут передавать в информационную систему маркировки сведения о маркировке продукции средствами идентификации и о вводе товаров в оборот.
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