Рынок делового образования может превысить 100 млрд рублей

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила, что рынок бизнес-образования в 2024 году превысит 100 млрд рублей. Крупнейшими заказчиками таких услуг выступят центры «Мой бизнес» и само министерство.
«За время действия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» будет реализовано более 50 тысяч мероприятий. У нас широкий взгляд на проблему регулирования и развития этого рынка. Консенсус нужно находить на основе обратной связи от бизнес-тренеров, организаторов тренинговых бизнес-мероприятий и самих предпринимателей – получателей данных услуг», — сказала Илюшникова в ходе ПМЭФ-2024.
Предпринимателей будут обучать навыкам критического мышления, работы с информацией, публичных выступлений и умениям работать в команде. Бизнес-преподаватели будут проходить тщательную проверку, а компаниям рекомендуют самим стать регуляторами и подключать внутренние ресурсы для повышения грамотности.
Ключевыми компетенциями новых бизнесменов станут:
гибкость и адаптивность;
эмпатия и стрессоустойчивость;
умение управлять отношениями.
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