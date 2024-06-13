Рынок делового образования может превысить 100 млрд рублей

Как оплатить инвойс из России — ищем работающую схему по переводам за рубеж

Если вы работаете с иностранными поставщиками или бизнес-партнерами, у вас не раз возникал вопрос, как оплатить инвойс в условиях отключения большинства крупных банков от SWIFT. Проблемы с платежами возникают даже у тех банков, которые не отключены и избежали санкций — переводы теряются или зависают. Рассказываем подробно, с какими сложностями при отправке платежей за границу сталкиваются сегодня россияне и как найти решение.