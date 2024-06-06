Центробанк хочет взыскать с «Тинькофф Страхование» 7,7 млрд рублей

Банк России обвиняет страховую компанию «Тинькофф Страхование» в ведении предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения.

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от Центробанка о привлечении к административной ответственности АО «Тинькофф Страхование». Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Страховую компанию могут привлечь к административной ответственности за предпринимательскую деятельность без госрегистрации или специального разрешения, лицензии. Полная сумма исковых требований превышает 7,7 млрд рублей.

В 2023 году «Тинькофф Страхование» занимало 14 место по собранным премиям — их размер составил 53,1 млрд рублей, что на 44% больше, чем в 2022 году. Страховщик выплатил клиентам 9,8 млрд рублей.