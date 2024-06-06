Сбер сделал платежные стикеры из натурального дерева

Стикеры выполнены из шпона натурального дуба и пахнут деревом. Их можно приклеить на мобильный телефон и бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах.

Впервые на российском рынке появилась ограниченная серия платежных стикеров из шпона натурального дуба. Такую новику показал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на ПМЭФ.

«Стикер из шпона дуба обладает такими же платежными свойствами, как и классический пластиковый. Единственное отличие — он пахнет натуральным деревом. Заказать стикер можно в мобильном приложении "Сбербанк онлайн", а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой», — сказал Царев.

Платежный стикер выполняет такую же функцию, как и Сберкарта. С его помощью можно оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, а также снимать наличные в банкоматах.

К стикеру привязывается уже существующий счет клиента, но можно открыть и новый. Тогда стикер будет отображаться в мобильном приложении как отдельная банковская карта.