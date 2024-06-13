Центробанк: налог на прибыль должен стимулировать инвестиции

Эльвира Набиуллина считает, что государству стоит давать льготы и субсидии не только компаниям, которые берут кредиты, но и тем, кто привлекает средства с помощью инструментов фондового рынка.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что донастройка налога на прибыль не должна дестимулировать инвестиционную активность бизнеса.

«Очень важно сейчас, в условиях изменений в налоговой системе, настройки налога на прибыль, все-таки сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а наоборот, стимулировал их», — сказала Набиуллина на ПМЭФ.

У компаний должна быть возможность развиваться не только за счет инвестиций из собственной прибыли, но и через IPO — первичного размещения ценных бумаг на фондовом рынке.

Сейчас субсидии от государства привязаны к кредитам. Этот подход ЦБ предлагает дополнить льготами за привлечение средств с рынка капитала. Тогда у бизнеса не будет увеличиваться долговая нагрузка.

Законопроект о донастройке налоговой системы предполагает, что с 2025 года компании будут платить налог на прибыль 25%. Сейчас ставка составляет 20%.