С 1 июля цены на жилье в новостройках должны пойти вниз

Завершение программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года должно стабилизировать цены на жилья в новостройках.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Цены на первичном рынке на 40% превышают цены на вторичном. Такого не должно быть, и такого никогда не было. Разрыв обычно был около 10 процентов», — сказал Аксаков.

Он убежден, что к такой диспропорции привели программы льготной ипотеки. После их завершения цены на жилье, по его словам, будут адекватны доходам россиянам.

Ранее депутат Светлана Разворотнева говорила, что госрегулирование в стройкомплексе снизит цены на жилье.