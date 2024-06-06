С 1 июля цены на жилье в новостройках должны пойти вниз

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Цены на первичном рынке на 40% превышают цены на вторичном. Такого не должно быть, и такого никогда не было. Разрыв обычно был около 10 процентов», — сказал Аксаков.
Он убежден, что к такой диспропорции привели программы льготной ипотеки. После их завершения цены на жилье, по его словам, будут адекватны доходам россиянам.
Ранее депутат Светлана Разворотнева говорила, что госрегулирование в стройкомплексе снизит цены на жилье.
Комментарии7
ага, поверил)
но не пойдут!
хочется верить, что все эти годы цены были ненастоящие))))