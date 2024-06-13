ФНС в 2025 году будет предоставлять налоговые вычеты автоматически

Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ больше не придется писать заявления и подавать декларацию. Средства зачислят автоматически на карту, которую пользователи укажут в личном кабинете налогоплательщика.

В 2025 году для получения социальных вычетов будет не нужно писать заявления. ФНС предоставит их в проактивном режиме — автоматически.

«Собственно, что произойдет в 2025 году: по социальным вычетам — на фитнес, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение — мы перейдем тоже в проактивную модель», — сказал Даниил Егоров на ПМЭФ.

Налоговики провели апробацию бездекларационной системы получения инвестиционных и имущественных вычетов: ФНС подключается к банкам и инвестиционным компаниям, которые предоставляют информацию о получателях.

Все сведения о социальных вычетах пользователи смогут получить в личном кабинете на сайте ФНС. Для возврата нужно указать номер банковского счета, куда будет зачислен излишне уплаченный налог.

Пока что налоговая предоставляет вычеты при подаче заявления и декларации. Срок рассмотрения документов сократился с 4 месяцев до 12 дней.

Ранее мы писали, что для вычетов НДФЛ не нужно будет собирать справки и документы-подтверждения.