В этом году Росреестр запустит 5 новых сервисов

В 2023 году Росреестр ввел в эксплуатацию шесть сервисов для бизнеса на территории всех регионов страны, в 2024-м для предпринимателей будут доступны еще четыре.

Об этом сообщила замруководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова. Она напомнила о введенной в конце 2023 года в промышленную эксплуатацию Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» — НСПД, на базе которой продолжается создание новых сервисов.

«Это “Земля для фермера”, “Места для малого бизнеса”, “Мой адрес” и “Помощник изыскателя”. Также планируется создание специализированного сервиса для бизнес-сообщества «Аналитика рынка недвижимости» на основе данных ЕГРН. Он будет отображать оборот недвижимости, объемы продаж и индексы цен. Сервис станет полезен профессиональным участникам рынка, инвесторам и россиянам, заинтересованным в приобретении нового жилья», – пояснила Мартынова.

Также у Росреестра есть «Цифровой помощник регистратора Ева» для бизнеса с применением технологий искусственного интеллекта. Он предварительно проверяет документы, специалисты получают содействие при проведении правовой экспертизы.

«В настоящее время разрабатывается новый модуль с функционалом, адаптированным для использования профессиональными участниками рынка недвижимости. Это позволит исключить ошибки еще до подачи документов в Росреестр, а результатом станет отсутствие отрицательных решений», – рассказала Мартынова.

Мартынова рассказала о внесении Росреестром законопроекта о необязательности разрешающей отметки при подтверждении биометрии ГИС «Единая биометрическая система». Сейчас регистрация права собственности в электронном виде возможна только после предварительного посещения МФЦ и специального согласия собственника.

Суть изменений в том, что сделки в электронном виде с имуществом физлиц не будут требовать дополнительного согласия при подтверждении биометрии, а результатом этого станет полное заключение сделки дистанционно.

Этот закон станет настоящим прорывом, подчеркнула Мартынова: еще 10 лет назад и представить было сложно, что совершить сделку, зарегистрировать недвижимость можно за сутки, а сейчас мы так работаем по всей стране.