Минтруд пообещал увеличение декретных выплат

Декретные повысят:
с 565 тыс. до 794 тыс. рублей за 140 дней — пособие по беременности и родам для работающих женщин;
с 49 тыс. до 69 тыс. — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Об этом Котяков сообщил на расширенном заседании коллегии Минтруда.
Напомним, что размер выплат в отпуске по уходу за ребенком определяется в момент оформления такого отпуска и сохраняется на протяжении всего периода назначения.
Комментарии2
можно подумать, что если бы он не сообщил, то никто бы и не знал.)))
Сумму легко можно было посчитать, когда стал известен облагаемые предел на 2024 год.
а про что ещё сообщить человеку на расширенном заседании коллегии?