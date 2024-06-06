Вышел новый перечень товаров для НДС 10%

Есть перечень продовольственных и детских товаров для ставки НДС 10%. Теперь утвердили еще один – на семена.

Опубликовано распоряжение правительства от 05.06.2024 № 1414-р.

В перечне 5 видов семян:

лопающейся (рисовой) кукурузы;

кремнистой кукурузы;

зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов;

разнотипной кукурузы;

подсолнечника для посева.

Ранее ставку НДС 10% можно было применять, только если семена идут в пищу. Если их не едят, а сеют, то НДС надо было начислять 20%.

Но потом внесли поправки в НК, которые действуют задним числом – с 01.01.2020. Теперь семечки и кукуруза облагаются НДС по ставке 10%.

По остальным семенам такой льготы нет. Минфин пояснял, что ставка 20% будет для семян: