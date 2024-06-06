Вышел новый перечень товаров для НДС 10%

Опубликовано распоряжение правительства от 05.06.2024 № 1414-р.
В перечне 5 видов семян:
лопающейся (рисовой) кукурузы;
кремнистой кукурузы;
зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов;
разнотипной кукурузы;
подсолнечника для посева.
Ранее ставку НДС 10% можно было применять, только если семена идут в пищу. Если их не едят, а сеют, то НДС надо было начислять 20%.
Но потом внесли поправки в НК, которые действуют задним числом – с 01.01.2020. Теперь семечки и кукуруза облагаются НДС по ставке 10%.
По остальным семенам такой льготы нет. Минфин пояснял, что ставка 20% будет для семян:
горчицы — письмо от 26.02.2024 № 03-07-07/16209;
пшеницы и ячменя — письмо от 31.01.2024 № 03-07-07/7581;
сахарной свеклы — письмо от 09.01.2024 № 03-07-05/119.
Комментарии2
И сколько же сортов кукурузы? )
два: сладенькая и кормовая)